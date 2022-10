Katie Holmes vuelve a los escenarios por primera vez en 10 años

Katie Holmes saltó a la fama al interpretar a Joey Potter en la popular serie Dawson's Creek y más tarde proyectó una película de terror juvenil con James Marsden en Comportamiento Perturbado.

Su mayor éxito después de Dawson's Creek fue First daughter (una hija diferente 2004) Batman Begins (2005). Aunque también participó en películas aclamadas por la crítica como Pieces of April (2003) y Gracias por fumar (2005).

Katie Holmes constantemente nos sorprende en sus apariciones por su estilo. (Shutterstock)

Después de su boda con Tom Cruise en 2006 Katie se mantuvo prácticamente alejada de la gran pantalla. La única excepción fue Mad Money (2008), por la que renunció a retomar su papel de Rachel Dawes en la secuela de Batman.

En 2009 Katie retomó su carrera como actriz y grabó tres películas: las comedias The Extra Man y The Romantics, ambas para 2010, y el thriller Don't Be Afraid Of The Dark cuyo estreno se realizó en 2011. Además ese mismo año supuso su primera incursión en el mundo de la producción con The Romantics.