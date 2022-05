Katie Holmes estrenó novio y fue captada junto a él en un relajado paseo por Nueva York.

La ex esposa de Tom Cruise y ex novia de Jamie Foxx se dejó ver contenta y muy enamorada junto a su nueva pareja, el músico Bobby Wooten, y no le importó que las cámaras captaran sus demostraciones públicas de cariño.

Después de estar casada con Tom Cruise entre 2006 y 2012, y de cuya unión nació la hija de ambos, Suri Cruise, la actriz tuvo una relación con el también actor Jamie Foxx entre 2013 y 2019.