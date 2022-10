Ed Sheeran revela lo que sintió cuando Billie Eilish hizo tema de 'Bond' y no él

Ed Sheeran sintió dolor por no hacer la canción

"No voy a fingir que no me dolió no hacerlo", admitió el cantante a Crouch.

Ed Sheeran (Gareth Cattermole/Getty Images)

La oportunidad surgió por primera vez en 2017, cuando Sheeran se reunió con la productora Barbara Broccoli, que había expresado su interés en que compusiera e interpretara un tema del filme, según informó la revista Rolling Stone.

Mientras escribía el tema con ilusión, su representante Stuart Camp le dijo a Sheeran que la música suele ser lo último que se hace para una producción.

Pero entre los retrasos por la pandemia del covid-19 y el proceso de hacer la música al final del proceso creativo, acabó dejando la puerta abierta para que se colara otro artista.

Resulta que durante ese lapso, Danny Boyle, que había trabajado con Sheeran en la película de comedia romántica Yesterday (2019), abandonó la dirección de No Time To Die por "diferencias creativas" y fue sustituido por Cary Joji Fukunaga.