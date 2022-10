Osvaldo Benavides confirma la muerte del actor desaparecido en su película

“Para las personas que están quejándose por la falta de empatía porque no estoy haciendo o no estamos diciendo las cosas que creen que deberíamos de decir, los invitaría a que se acerquen a los allegados de los compañeros fallecidos, de Marco y de Luis, pero mejor déjenlos en paz, es un proceso muy doloroso y hay que respetarlo. Hay que respetar que la gente reacciona ante las tragedias fuertes como puede, no como ustedes quieren que reaccionen. Ahí está, guárdensela porque así es la vida”.

Finalmente, el actor indicó que seguirá haciendo uso de su cuenta de Instagram como es su costumbre, dejando entrever que quizá no vuelva a tocar este tema.

“Es mi canal y porque comparto las cosas que yo quiero compartir, no las que se esperan de mí”, concluyó.

De acuerdo con autoridades de Oaxaca y la productora Traziende Films, fueron varios los actores que nadaron en la playa Majahual, pero tres de ellos tuvieron complicaciones para salir del mar debido al fuerte oleaje ocasionado por la tormenta tropical Karl en la zona del municipio en San Miguel del Puerto.

Uno de los tres fue rescatado con vida por la Estación Naval de Búsqueda y Rescate de la SEMAR, misma que este jueves 13 de octubre encontró el cadáver de Marco Antonio Curiel Pérez (46 años) en un paraje rocoso y continuaba en la búsqueda de Luis Manuel Gutiérrez, actor de 47 años.