Concluye película de Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides tras muerte de actor

A través de sus Stories, Osvaldo Benavides lamentó la muerte de uno de los extras y la situación que enfrentan las autoridades en la búsqueda del desaparecido, pero aseguró que se debe seguir adelante.

La imagen que postea Osvaldo Benavides en su Instagram.

Hace unas horas publicó un emoji de corazón negro con la frase “Día 34” a modo de expresar que, ese día de rodaje, la producción se vistió de luto ante lo ocurrido.

En una siguiente imagen mostró un arcoíris en el cielo: “El juego de la vida/muerte es un regalo. Siento mucho amor, gratitud y fortuna. Voy a aprovechar cada segundo que me queda. Nada opaca las bendiciones que tenemos. Cada momento es una oportunidad para crecer, disfrutar y aprender a amar. ¡Así que a darle! ¡Adelante!”, escribió Benavides con el tema All you need is love, de The Beatles, de fondo.

Osvaldo Benavides así reaccionó tras la muerte de un actor en la película 'Noche de bodas'. (Instagram/osvaldobenavides)

Hasta el momento, Ludwika Paleta no ha expresado su sentir ante lo ocurrido con sus compañeros de trabajo. Este 13 de octubre, mediante sus Stories de Instagram mostró imágenes en el área de maquillaje para dar a conocer que se encontraba en su último llamado.

“Buenas, último día de llamado”, comentó la actriz a través de un reel. “Qué cosa, qué velocidad la vida”, le respondió Osvaldo, quien se encontraba a su lado.

Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides. (Instagram)

Más tarde, la intérprete de Tita en la afamada telenovela María la del barrio (1996) captó también el arcoíris y, finalmente, publicó una foto frente al mar.