La historia detrás: ¿Por qué se separó Blink-182?

Después de que Travis se uniera a la banda, Blink-182 siguió teniendo éxito y fue catapultada a la fama con el lanzamiento del álbum, 'Enema of State' en 1999, que incluía los éxitos 'All the Small Things', 'What's My Age Again' y 'Adam's Song'.



La formación continuó lanzando más éxitos y presentándose por todos los rincones del mundo, hasta que en 2005 volvió a pasar por un bache. En febrero de ese año, su empresa discográfica, Geffen Records, anunció que los músicos se tomarían un "descanso indefinido".

Su ruptura se produjo tras una serie de problemas, pero la razón principal fue el deseo de centrarse en su vida personal. No instante, a lo largo de los años se ha especulado que habían discutido sobre su futuro proceso de grabación.

El comunicado decía que la banda quería "pasar algún tiempo disfrutando de los frutos de su trabajo con sus seres queridos", y añadía: "Aunque no hay un plan establecido para que la banda comience a trabajar junta de nuevo, nadie sabe lo que puede traer el mañana".

Los músicos se centraron en sus proyectos en solitario, mientras que Travis y Mark también siguieron haciendo música juntos, formando el grupo +44.

Pero en 2009, sus seguidores quedaron extasiados cuando la banda se reunió nuevamente tras el accidente aéreo de Travis Barker en 2008, en el que el baterista sufrió graves quemaduras y murieron otras cuatro personas.