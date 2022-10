¿Está saliendo con Brad Pitt? Emily Ratajkowski confirma su estado sentimental

"Una de las cosas que escribo en el último ensayo del libro (My Body) es sobre el control y la comprensión que una de las mejores maneras de ser feliz es dejar ir", explicó la modelo de 31 años en una entrevista a Variety.

Ratajkowski confirmó que "estoy soltera por primera vez en mi vida y siento que estoy disfrutando de la libertad de no estar preocupada por cómo me perciben".

A pesar de afirmar que por ahora disfruta de estar sin pareja, Emily no confirmó ni desmintió la información de OK! Magazine que está "saliendo en secreto" con el dos veces ganador del Oscar, Brad Pitt. No obstante, su representante desmintió los rumores el pasado 29 de agosto.

A sus 58 años, la estrella de cine nacida en Oklahoma es 27 años mayor que Ratajkowski, a quien se dice que conoció en la fiesta de Vanity Fair después de la entrega de los premios Oscar de 2020, en Beverly Hills (cuando ella aún estaba casada).