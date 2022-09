Hailey Bieber confiesa que habló con Selena Gomez después de casarse con Justin

Hailey Bieber quiere acabar por fin con los rumores que aseguran que se entrometió en la relación que hace unos años tenían su ahora esposo, Justin Bieber, y la cantante Selena Gomez.

Además de que a su paso por el podcast Call Her Daddy Hailey habló sin censura de su vida sexual con Justin (y reveló su posición sexual favorita) , la fundadora de Rhode Skin confesó a la conductora de la emisión, Alex Cooper, que tuvo una conversación con la intérprete de Lose you to love me en la que hablaron de su matrimonio con Justin.