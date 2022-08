Selena Gomez se reinventa con el ritmo africano de ‘Calm down’

A lo largo de su carrera, Selena Gomez ha realizado distintas y exitosas colaboraciones y ha cantado junto a figuras como Charlie Puth (We don’t talk anymore), Blackpink (Ice cream), J Balvin (I can’t get enough), Rauw Alejandro (Baila conmigo), Cardi B y Ozuna (Taki Taki) y más recientemente Coldplay (Let somebody go).

Ahora, la estrella de la serie Only murders in the building se anota un nuevo y sorprendente acierto al sumar su talento y estilo a los de Rema, con quien explora ritmos que para la intérprete de Love you like a love song resultan nuevos, lejanos geográficamente hablando pero que se sienten emocionalmente cercanos a la forma en que transmite sentimientos a través su voz.