Selena Gomez y Zoe Saldaña harán musical sobre narcos en México

Selena Gomez también trabaja en otros proyectos

Mientras comienza la filmación, Gomez sigue cosechando éxitos como actriz y productora, en la serie Only Murders in the Building. Por su parte, Saldaña trabajó en la cinta El Proyecto Adam, junto a Ryan Reynolds, además de confirmar que será parte de las secuelas de Avatar.

Selena Gomez (Presley Ann/Getty Images for Rare Beauty)

A su vez, Jacques Audiard es uno de los cineastas contemporáneos más prestigiosos, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes por el drama Dheepan, y uno de sus proyectos más reconocidos es la cinta Lee mis labios (2001).