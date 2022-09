La dolorosa razón por la que Vero Castro no se casó con el papá de su hijo menor

¿Quién impidió la boda de Verónica Castro?

Durante el tiempo que fueron novios (a finales de la década de los 80), Verónica Castro se embarazó de su segundo hijo. Fue entonces que él le pidió que se casaran, pero la propuesta no fue una realidad.

Michelle Castro y Verónica Castro. (Instagram/michcastro)

“Me dijo: ‘Mi mamá no quiere me que case’ y se canceló eso de la boda por su mamá de él”. Ante esto, La Vero le dijo a Niembro: “A mí lo del matrimonio no me interesa, yo me puedo mantener sola, no necesito de un señor para que me dé de comer o que pagué mis gastos. Tú me lo pediste, pero si ahora tu mamá no quiere, hazle caso a tu mamá”.

Tras la prohibición de la mamá de Enrique Niembro, su relación concluyó. “Le gustó más la fiesta. La verdad, se perdió de un niñazo brutal, porque (Michelle) es niño amoroso que todo mundo ama, sus amigos lo adoran, le llaman todas las veces, más solicitado, lo conoce todo mundo, en todas partes está, todo mundo lo quiere. Igual Cristian. Son dos tipos totalmente diferentes, pero tengo mucha suerte de tener esos hijos”, resaltó la protagonista de Los ricos también lloran.