Vero confiesa cómo se disculpó con la esposa del 'Loco' Valdés por su embarazo

“Tengo mucha suerte, cuando algo me decepciona fuerte se me sale de raíz como para no volverlo a ver y si no lo vuelvo a ver, mejor”, indicó en la entrevista.

Verónica Castro detalló cómo fue que recibió la invitación de su hijo. (Instagram)

Por fortuna, su mamá doña Socorro, le bridó todo el apoyo y sin reproches. “Tuve una respuesta maravillosa. Éramos como uña y mugre, mi mamá era parte de mí. Me dijo, ‘¿qué quieres hacer?’, y yo ‘¿cómo que qué quiero hacer? Abortar por supuesto que no’; le dije ‘quiero tener a mi hijo’, y me dice, ‘pues ya, no tengas problema, yo los tengo a ustedes y estoy sola, y donde comen tres, comen cuatro’”, concluyó.