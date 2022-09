Con todo y caos, Fela Domínguez está lista para brillar en el Metropólitan

La música sana

“Creo que la música sana. Este disco, para mí, fue mi proceso de catarsis y creo que así como me sanó a mí, me he dado cuenta de la manera en que está tocando a mucha gente y en los comentarios me escriben ‘Fela, tu disco es como ir al psicólogo’”, reveló la cantante, quien también aceptó que en sus momentos más oscuros pensó que no podía continuar con su vida.

'Creo que la música sana': Fela Domínguez (Cortesía/Satus Media)

“Claro. Decir ‘ya no más’. Pero tengo una familia preciosa que no me ha dejado caer nunca. Cuando pensé que no salía, que fue cuando toqué fondo de una manera muy triste y muy fea, me rescata mi familia.

“Entonces es cuando viene todo este cambio de salir adelante. Dejé hábitos que me estaban haciendo daño, patrones de conducta. Empieza la música, empiezan a salir cosas y te das cuenta que todo lo bonito lo atraes también. Si tú estás mal, vas a atraer cosas negativas a tu vida. Por esa razón, creo que ahora todo se está alineando. En mis relaciones, estoy cuidándome, me siento feliz conmigo misma, el disco está funcionando y viene un concierto en el Metropólitan el 28 de septiembre”, explicó.