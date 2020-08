El emotivo adiós de Verónica Castro a su primer gran amor, Manuel El Loco Valdés

Y no fue para menos. El amor de Verónica Castro y Manuel “El Loco” Valdés fue especial y tuvo como resultado un embarazo cuando ella tenía solo 22 años.



“Me porté inconsciente porque no tenía lo suficiente guardado en esa época todavía y me enamoré muy fuertemente y deseé mucho a mi hijo. Era mi gran ilusión tener a mi hijo y lo tuve. Y de repente voltee y dije ‘¿Qué hago?, ¿cómo hago hasta para pagar el hospital?’”.

“Yo tengo lo que yo quería y de quien yo quería. Yo quería tener un bebé. ¡Bueno! Estaba vuelta loca. Además, si no nacía ese año, yo ya no quería un bebé. Tenía que nacer ese año porque todas mis compañeras de la universidad decían ‘Ya me quedé, no tengo novio’. Y Cristian nació en diciembre”, contó Verónica en 2013 en una entrevista con Ismael Cala para CNN.



Por su parte, El Loco” Valdés coincidió con la actriz: la suya fue una relación muy especial. “Ese sí fue amor. Fue un lapso muy bonito que pasé con Vero. El tiempo que estuvimos juntos (fue) maravilloso. Con el tiempo me di cuenta de que fue mejor que nos separáramos. A ella la dejé que evolucionara y evolucionó”, contó el actor a Pati Chapoy.

Y reveló que la relación terminó en parte porque Socorro Castro, mamá de Vero, no estaba de acuerdo con su noviazgo.

“A la mamá de Vero no le gustaba mucho el asunto. Yo engañé nunca a nadie. Ella sabía que yo estaba casado y que tenía hijos aquí e hijos allá. Nunca le mentí. Pero entonces, preferí y ella también (separarse) porque si no, mato a mis dos señoras y a todos mis hijos para irme con ella y eso no se podía hacer”.