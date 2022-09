Winnie Pooh dice adiós al público infantil y protagoniza película de terror

Tráiler de Winnie the Pooh: Blood and honey

Aunque el avance de Winnie the Pooh: Blood and honey aún no anuncia una fecha de estreno, según lo que puede verse, tiene todo el potencial para ser un hit en la época de Halloween y convertirse en un título muy buscado por los amantes de las películas de terror, debido a su tono gore y de serie B, además del giro que le dan a un personaje que siempre se relacionó con el público infantil.

Winnie y Piglet vivirán nuevas (y aterradoras) aventuras (Instagram/Winnie the Pooh)

Los creativos detrás de la nueva película de Winnie Pooh reconocieron ante TMZ que hicieron enojar a muchos fanáticos del personaje, pero no se arrepienten porque, según dijeron, valió la pena al cien por ciento llevarlo a "territorio desconocido".

Ve aquí el tráiler oficial de Winnie the Pooh: Blood and honey: