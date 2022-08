Britney Spears revela que casi se escapa con un 'novio secreto' durante tutela

Por su parte, la mamá de Britney, Lynne Spears, reaccionó luego de que la estrella del pop dijo en su audio que se sentía abandonada por ella durante su tutela.

Lynne y Britney Spears. (Getty Images)

“Britney, toda tu vida he hecho todo lo posible para apoyar tus sueños y deseos!” escribió Lynne es un post en su cuenta de Instagram junto a una vieja foto en blanco y negro de ella y la cantante de ‘Hold Me Closer’, riéndose juntos.

“¡Y también, he hecho todo lo posible para ayudarte a salir de las dificultades! ¡Nunca te he dado ni te daré la espalda!”. Lynne afirmó que Britney fue quien le dio la espalda y agregó: “¡Tus rechazos a las innumerables veces que he volado y llamado me hacen sentir desesperada! Lo he intentado todo.

Luego, irónicamente, concluyó la publicación pública: “Te amo mucho, pero esta conversación es solo para ti y para mí, cara a cara, en privado”.