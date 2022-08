¿Lucero y Mijares se arrepienten?: “Nuestro error fue casarnos”

¿Cómo fue que solucionaron el error de su matrimonio?

La respuesta ha causado gran impacto en redes sociales, sobre todo porque Lucero lo secunda al decir entre carcajadas: “pero lo solucionamos… eso ya se solucionó, prueba superada”.

Lucero y Mijares. (Cortesía)

“¿Hace cuánto nos divorciamos?, le preguntó Mijares y ella, haciendo cuentas en su memoria, mencionó que hacía 11 años y cacho que ya no estaban juntos, a lo que el intérprete de No hace falta destacó que son vecinos y desde siempre se han llevado bien.

El momento se prestó para seguir vacilando y que él recordara cuando hicieron el streaming de Siempre amigos, un concierto en la casa de Mijares. Casa que dijo, no es de ella, a lo que La Novia de América respondió: “ya no te voy a invitar a la mía, a ti sí (al reportero), pero a él no, nunca lo he invitado”. Y lo sorpresivo de esto fue cuando su ex esposo contestó: “Y la sigo pagando (la casa)”.

“Cómo le hace al drama, ¿te fijas?, dice: ‘y la sigo pagado’. ¡Fuertes declaraciones, rompe el silencio Manuelito!”, finalizó Lucero entre risas de los dos quienes ahora se encuentran en Estados Unidos donde cumplirán con varias fechas de ¡Hasta que se nos hizo!