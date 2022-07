Mijares revela la molestia de Lucero durante su luna de miel (en la cama)

Mijares duerme con muchas almohadas

“Lo que pasa es que yo duermo con muchas almohadas. Me acuerdo perfecto en la luna de miel con Lucerito, que me la armó. Fuimos en un barco a Bali y toda esa parte de allá, y a la hora de dormir, siempre me pongo una almohada aquí (entre las piernas) para sentir que estoy como… y si me volteo para acá, me la jalo pa’ acá”, relató Mijares .

Lucero y Mijares, siempre amigos. (Cortesía)

Con pijama puesta, que dio un ambiente más cómodo a la plática, el cantante recordó que esta costumbre dio origen a una discusión con Lucero porque ella le dijo que “parecía la Muralla China”.

Pero él dijo, “es que el chiste es estar cómodo, haz un esfuercito y brinca la almohada, que se note que hay interés”, mencionó a carcajadas el artista que, asegura, le gusta dormir en medio de la cama sin importar que esté o no acompañado.