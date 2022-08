Sergio Mayer amenaza con denunciar a Natália Subtil por quedarse con camioneta

Posteriormente, Sergio confesó que Subtil ha incurrido en otro delito, por lo que está pensando seriamente en denunciarla. “Le presté mi camioneta para que lleve a la niña a la escuela porque decía que no la llevaba porque no tenía coche, le presté mi camioneta y ahí la tiene y no me la quiere regresar, eso se llama abuso de confianza. Yo podría ir a hacer la denuncia por abuso de confianza para que me regrese la camioneta”.

Sergio Mayer y Natália Subtil presentaron a Mila a través de Quién. (Uriel Santana para Quién )

Por último, al ser cuestionado sobre qué motivo le da la brasileña para no devolvérsela, Mayer replicó: “Que no, que no me la va a regresar, que si quiero la camioneta le tengo que dar una yo o mi hijo, pues ¡ah, caray!”.