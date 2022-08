Shakira reacciona a primeras imágenes de Piqué con su nueva novia

Con la publicación de las comprometedoras imágenes, que le han dado la vuelta al mundo, quedaría de manifiesto que el pacto que Shakira y Piqué establecieron habría sido roto por el deportista de 35 años, provocando de esta manera el enojo de su ex pareja, a quien conoció previo a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, para la que grabó el tema oficial Waka, waka (This time for Africa), en cuyo video musical aparece el español junto a la cantante y otros astros del futbol de la época.

Gerard Piqué, ex pareja de Shakira (Getty Images)

El programa español Socialité mostró este fin de semana el momento en que el jugador del Barcelona y su presunta nueva novia, Clara Chia Marti, disfrutan del concierto de Dani Martin, celebrado la noche del viernes en Puigcerdà, Baja Cerdaña.