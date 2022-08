Ellen DeGeneres le da el último adiós a Anne Heche, su ex novia

DeGeneres y Heche comenzaron a salir en 1997, cuando ambas estaban en la cima de su carrera. Anne disfrutaba de una serie de éxitos en el mismo año (Volcano, I Know What You Did Last Summer, Wag the Dog), mientras que la comedia de situación de DeGeneres, Ellen, estaba en el apogeo de su popularidad, después de que "saliera del closet" públicamente esa primavera.

En 1999, las dos declararon públicamente que se casarían si la Corte Suprema de Vermont legalizara el matrimonio entre personas del mismo sexo. "Nadie cruza los dedos más que nosotros", dijo Heche en ese momento.

Después de que la pareja se separó en 2000, Anne comenzó a salir públicamente con Coleman Coley Laffoon, un camarógrafo que había trabajado en la reciente gira de comedia de DeGeneres.

Ella y Laffoon se casaron en septiembre de 2001 y le dieron la bienvenida a un hijo, Homer, en marzo del año siguiente. Coley solicitó el divorcio en 2005, y poco después de que se finalizó, en 2007, Heche fue vinculada a su coprotagonista de Men in Trees, James Tupper.

This is a sad day. I'm sending Anne's children, family and friends all of my love. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) August 12, 2022

Aunque nunca se casaron, Anne y Tupper tuvieron un hijo, Atlas, juntos en 2009 y finalmente se separaron en 2018.

Después de su ruptura con Heche, DeGeneres salió con la fotógrafa Alexandra Hedison de 2000 a 2004. En 2004 comenzó a salir con Portia de Rossi, con quien está casada desde 2008.