Andrea, Erik, Mía y Nina prueban la 'bebida más exótica' de Indonesia

¿Qué lugares visitaron los Rubín Legarreta?

Y en una aventura más de su travesía, Andrea Legarreta recién posteó la visita que hicieron a Pura Lempuyang Lahur, uno de los templos más importantes de la isla de Bali, y que es considerado uno de los lugares más sagrados para los habitantes de la región.

Erik Rubín en Las puertas del cielo. (Instagram/erikrubinoficial)

Justo en la zona central del complejo se encuentran las famosas Puertas del Cielo de Bali o Candi Bentar, sitio que todo turista está obligado a visitar porque si el cielo está despejado, además de que la vista desde el Monte Agung es espectacular, las fotografías que se captan quedan impresionantes.

Esto gracias al efecto que produce un espejo colocado en el objetivo de la cámara que genera un paisaje acuático pero no es real.

Para Andrea, Mía, Nina y Erik, la experiencia fue única, aunque para disfrutarla tuvieron que esperar su turno durante cuatro horas debido a la alta demanda en el turismo. Al menos así lo platicó Andrea Legarreta:

“El ‘truco’ que utilizan los fotógrafos del templo hace que este lindo y emblemático sitio en Bali se vuelva simplemente ‘Celestial’. La verdad… No me formaría de nuevo. Usaría ese tiempo para visitar otros sitios… Pero al parecer, no tuvimos suerte y esperamos más de lo ‘normal’ pues en promedio la fila es de 2 horas y a nosotros nos tocaron dos grupos muy grandes y por eso 4 horas pasaron”, comentó a través de su Instagram.

Andrea Legarreta y su hijas. (Instagram/andrealegarreta)

Admitió que estuvieron a punto de abandonar la misión e irse a otro lugar; sin embargo, para librar la ansiedad y pasar el rato, comieron dulces típicos y tomaron agua de coco.

Además, “fuimos al baño (varias veces), chateamos, vimos videos, tomamos fotos, echamos siesta, mis niñas se peinaron con trenzas, se las quitaron, aplaudimos a los grupos que pasaban a tomarse la foto, volvimos al baño… Y así… Hasta que en el micrófono dijeron nuestro número. ¡296! Uff eso SÍ se siente cómo tocar el cielo”, destacó en su relato junto a un video del recuerdo que musicalizó con Knockin’ On Heaven’s Door, de Bob Dylan.

Andrea Legarreta y Erik Rubín. (Instagram)

En otro momento de su viaje, la familia visitó una cueva con murciélagos; además, se fotografiaron al lado de un dragón de komodo y convivieron con unos intrépidos y curiosos macacos, mejor conocidos como 'los monos ladrones de Bali', pues acostumbran 'robar' las pertenencias de los turistas y hacerles 'maldades'.