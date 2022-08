Esto es lo que sabemos de la supuesta boda secreta de Rita Ora y Taika Waititi

"Fue una boda muy íntima y muy especial para todos los presentes. Todos fueron testigos de lo locamente enamorados que están. Y aunque ambos sean muy famosos, su intención es mantener su historia de amor al margen de los medios y la opinión pública”.

Rita Ora y Taika Waititi (etty Images,)

“Rita no hará ninguna canción al respecto, y eso que se encuentra ya trabajando en su tercer disco. Seguramente harán una gran fiesta en el futuro próximo, pero no esperen ninguna exclusiva", reveló una fuente al diario The Sun.