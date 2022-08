Conmovedor video: Priyanka se reúne con mamás e hijos refugiados de guerra

Advierte que aumentará la cantidad de refugiados

“Ella dijo que no tenía más remedio que proteger a su hijo. Como nueva madre, me conmovió mucho su resiliencia. No hay nada más poderoso que el instinto de una madre para proteger a los suyos”, añadió a través de un mensaje también escrito en su Instagram.

Priyanka Chopra así platicó con las madres de familia. (Instagram/Priyankachopra)

Destacó que, además de cuidar de sus familias, muchas de ellas tienen varios trabajos. Los centros de Desarrollo Infantil Temprano, los campamentos de verano y los centros de educación apoyados por Unicef ​​​​les brindan el tiempo y espacio seguro y gratuito que necesitan para dejar a sus hijos de manera segura, mientras salen a trabajar y tratan de reconstruir sus vidas.

“Muchos me dijeron cómo tratan de sonreír a través del dolor para que los niños tengan un sentido de esperanza. Dijeron que en realidad no tienen a nadie con quien compartir sus miedos y sentimientos, por lo que el apoyo psicosocial es tan importante. Las heridas psicológicas invisibles de la guerra son a menudo las menos comentadas pero las más devastadoras para un niño” , reflexionó la intérprete de temas como Quantico.

También aprovechó para alertar porque a medida que continúa la guerra y se acerca el invierno, la cantidad de mujeres y niños desplazados podría aumentar y, asimismo, la necesidad de apoyo.

“Todos debemos dar un paso adelante para asegurarnos de que las mujeres y las familias afectadas por esta guerra no sean olvidadas”, concluyó.