Christian Nodal y Cazzu se dejan ver muy románticos en sus vacaciones

La boda de ensueño de Christian Nodal

Luego de que Christian descartó un posible embarazo de Julieta Emilia, con una Insta Stories en la que hizo alusión a la famosa canción Mi bebito fiu fiu y que ella fuera captada fumando; ahora los rumores apuntan a una posible boda, por los comentarios que le hizo él al sacerdote Luis Castillo (Padre Choco), acerca del convento La Merced.

Con esta Insta Stories Nodal habría desmentido el supuesto embarazo de Cazzu. (Instagram/Christian Nodal)

"¡Un tipazo con gran sencillez! Me dijo con tono jocoso: 'si algún día me caso, va a ser aquí y me casa el Padre Choco'… Se despidieron de mí con un abrazo. Salieron con un rosario al cuello que les regalé, mientras les decía con sinceridad: recuerden que en Antigua tienen un amigo cura", publicó el religioso.