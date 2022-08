Aislinn Derbez aplaude a actrices que denunciaron a Coco Levy; una es su amiga

Romina Sacre, a quien hizo referencia Aislinn, es una escritora y emprendedora quien dio a conocer su historia de acoso por parte de Coco Levy a través de las redes sociales, poco después de que la actriz Danna Ponce denunció pública y legalmente al productor.

Romina Sacre (Instagram)

“Me tardé 9 años en ponerle nombre y apellido al abuso que viví. Se llama Coco Levy, trabaja en @videocine y ese Señor quiso convencerme que para llegar a ser la protagonista de una película tenía que “sacarle provecho a lo buena que estaba” para que los productores me eligieran. Escribí mi experiencia porque @dannaponce_ fue la primera que lo hizo público y eso me dio el valor de hablarlo. Gracias Danna por tu valentía, no estás sola en esto”, escribió en su momento Romina.