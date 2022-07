Michelle Renaud aclara al fin su situación Osvaldo Benavides

La actriz reiteró que disfruta plenamente de su soltería al lado de sus amigas, pues ahora tiene tiempo."Ahorita que tengo el tiempo de estar con mis amigas, con mis primas, con mis mujeres, me siento flotando, entonces estoy en un gran momento".

Michelle Renaud se sinceró, una vez más, respecto a las exigencias que vivió al inicio de su carrera. (Instagram/Michelle Renaud)

Afirmó que su hijo Marcelo, de 5 años de edad, es la persona más importante para ella y su trabajo es otra de las facetas que llena su vida.

"Marcelo me llena todos los espacios, me llena el corazón, mi trabajo también me lo llena, este proyecto (La Herencia), trabajar con un elenco tan maravilloso, con un productor tan increíble también me llenó de amor", finalizó.

Michelle Renaud y su hijo Marcelo (Instagram/Michelle Renaud )

Hace unos días, Michelle Renaud llamó la atención de sus seguidores al publicar un mensaje en el que hablaba sobre ser feliz y amar con libertad, algo que fue interpretado por algunos de sus fans como una confirmación de que está soltera. “Ser libre para poder amar de verdad, sin juicios y total aceptación para entonces conocer la felicidad”, expresó la actriz.