Michelle Renaud reacciona a los rumores de romance con Osvaldo Benavides

“Yo tomo todas las publicaciones con humor, como gajes del oficio y me encanta que la gente cree que sabe, pero no sabe nada y así está perfecto…”, manifestó la estrella de telenovelas en entrevista para el programa matutino Hoy.

De la misma manera, Michelle aseguró estar acostumbrada a este tipo de escenarios por ser una figura pública, y reconoció que cualquier acontecimiento que logre colocarla en el ojo público de alguna manera le beneficia.

“A mí no me afecta nada porque yo me dedico a esto y estoy muy agradecida de que me apoyen, sobre todo porque cada cosa que publican de mí le da promoción a La Herencia, así que gracias, no se pierdan La Herencia…”, manifestó con una sonrisa.