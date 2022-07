'Canelo' Álvarez revela los primeros detalles de la fiesta de XV años de su hija

Entre risas, el pugilista comentó que podría ser que Grupo Firme sea el encargado de amenizar el festejo de su primogénita.

Saúl 'El Canelo' Álvarez responde si le gustaría convertirse en suegro

A pregunta expresa del reportero que lo entrevistaba, sobre si ya está preparado para convertirse en suegro, el boxeador se sinceró. “Ni me digas eso, no lo he pensado…”, dijo en tono de broma el programa El Gordo y la Flaca.

Saúl 'Canelo' Álvarez, Emily Cinnamon y Karla Beltrán estuvieron juntos por una razón muy importante. (Instagram/Karla Beltrán)

El Canelo confesó que sí ha reflexionado al respecto, asumiendo con madurez el hecho de que su hija tenga que emprender su vida sentimental en algún momento. “Sí lo he pensado, pero pues al final de cuentas es parte de la vida, es un proceso de la vida y hay que estar conscientes de todo…”, agregó el pugilista.

Hace unas semanas, el boxeador estuvo presente durante la ceremonia de graduación de la secundaria de su hija Emily Cinnamon, celebración que tanto él como su ex pareja, Anny Beltrán, presumieron en sus redes sociales.