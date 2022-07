Belinda responde cuántos días ha tardado sin bañarse, ¿por?

De niña le decían "ratoncita"

A la protagonista de telenovelas como Amigos por siempre y Cómplices al rescate, el apodo que le decían en la escuela cuando era niña, dijo: “Ratoncita”. Confesó que de pequeña quería ser como su abuela y al querer saber cómo es que duerme en la cama mencionó que “de lado, boca abajo, yo me cambio de lado mil veces”.

“¡No soy psicópata!”, externó Beli al responder “calcetín, calcetín, zapato, zapato” para conocer cómo es que usa estos accesorios al vestir.

Belinda dice que de grande quería ser como su abuelita. (Instagram/belinda)

La mayor sorpresa que le han dado fue cuando le dieron a conocer que formaría parte del elenco de Bienvenidos a Edén . “Por lo menos (lo es) en este lapso de mi vida”, resaltó para luego destacar que en caso de ser una marca, su slogan sería: “Querer es poder”.

“¿Alguna vez has hecho un embrujo?” y su respuesta fue “no”. Pero cuando le preguntaron cuántos días ha tardado en bañarse dijo: “Tres, máximo, pero no me gusta estar sin ducharme”.

El mayor complejo de la intérprete de Bella traición es que suele ser muy sensible, “lloro mucho, quisiera ser más fuerte”. De la ropa que le encanta, apuntó que son los gorritos. “¿Limpiar el baño o la cocina?” y en definitiva optó por decir que ésta última.

“No mames”, mencionó como la palabra que más dice y que casi nadie entiende.