Muere el actor James Caan, 'Sonny Corleone' en 'El Padrino'

"Es con gran tristeza que informamos la muerte de Jimmy la noche del 6 de julio", informó su familia en la cuenta de twitter del actor. "Jimmy era uno de los más grandes (...) Lo extrañaré muchísimo", escribió su mánager Matt Del Piano en un comunicado a AFP.

James Caan (Getty Images)

Por su papel en la primera entrega de El Padrino Caan recibió una nominación al Oscar a mejor actor de reparto. Entre su filmografía destacan otros títulos como "The Rain People" (también bajo la dirección de Francis Ford Coppola) "Brian's Song", "Rollerball" y "A Bridge Too Far".