Lidia Ávila celebra (con invitados muy especiales) su 10 aniversario de bodas

La felicidad de la cantante de OV7

La intérprete de 42 años recurrió a su cuenta de Instagram para postear un video con algunas imágenes de su boda. Inicia con ellos en el auto en camino al evento de sus vidas; continúa con la fiesta de su enlace y después las imágenes de su luna de miel por Europa, primero en Italia.

Lidia Ávila e Isaac de Hita en la sesión de fotos de su boda. (Instagram/lidiaavila)

A Lidia e Isaac también se les ve en otros momentos juntos. A la espera de su primer hijo, del segundo, en algunas vacaciones y la divertida sesión de fotos en el día de su boda.

“Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo… Doy gracias por elegirnos todos los días, los primeros 10 años del resto de nuestras vidas!!! TE AMO”, escribió la OV7 junto al reel.

Los momentos del festejo

A través de sus historias, la originaria de Puebla tambipen compartió con sus más de 605 mil seguidores algunos momentos del festejo. Con el tema You’re Still the One, de Shania Twain como telón de fondo, se ve un comedor con pétalos de rosas rojas esparcidas, al medio un globo metalizado con los nombres de Lidia e Isaac y cuatro servicios colocados.