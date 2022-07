Alejandra Guzmán fue operada tras finalizar gira con Paulina Rubio

¿De qué operaron a Alejandra Guzmán?

En lo que va de este año, ya sumó una más. La intérprete de Ten cuidado con el corazón dijo que durante su más reciente gira de conciertos Perrísimas Tour 2022, al lado de Paulina Rubio en Estados Unidos, no todo fluyó de maravilla en temas de salud, ya que atravesó por momentos muy complicados y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente al finalizar los shows.

Alejandra Guzmán y Paulina Rubio en Perrísimas Tour 2022. (Instagram/paulinarubio)

“Volví a tener, ya sabes, mis cosas de operaciones, pero a veces no lo digo porque se preocupan demasiado y como que me gusta a mí entrar y salir sola. La última fue el 26 de mayo llegando de la gira, porque me empezó a dar lata allá y nadie lo sabía, yo sonreía y no pasaba nada, pero sí pasaba. Entonces yo arreglé una situación que espero que no me vuelva a dar lata, pero tengo que estar pendiente”, platicó en entrevista con Flor Rubio.

Sin precisar en los detalles de la operación, mencionó que hoy ya se encuentra recuperada y que ya volvió a bailar. “Aunque me duele todo porque llevo dos días (ensayando), pero ya tenemos nuevas coreografías, nuevo show, nueva banda con todo y las limitaciones, las operaciones, pero vuelvo a moverme porque si no, no me siento igual o bien”.

Alejandra Guzmán relata que padeció por su salud durante su más reciente gira de conciertos. (Rodrigo Varela/Getty Images for Univision)

Alejandra Guzmán comentó que a veces no le gusta hablar o anunciar las nuevas cirugías a las que se va sometiendo; sin embargo, asegura que se mantiene en constante lucha por su salud.