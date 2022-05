El bochornoso momento que vivió Selena Gomez en la alfombra de la Met Gala

“Estoy completamente naranja. Esto va a ser terrible, me van a comer viva”, recordó haber pensado al interior del evento.

Para pasar el trago amargo de la mejor forma, la estrella de la serie Only murders in the building se grabó corriendo rumbo a su vehículo y escribió: “Yo al ver mis fotos de la Met”.

En la edición de 2022 de la Met Gala, que tendrá lugar el lunes 2 de mayo en Nueva York, Selena Gomez es una de las figuras invitadas al evento en el que Blake Lively, Ryan Reynolds, Regina King y Lin Manuel Miranda serán los anfitriones, y cuyo título es In America: An Anthology of Fashion.