Acusan a Netflix de explotación laboral tras la muerte de dos actores mexicanos

Dos actores de la serie de Netflix The Chosen One (El Elegido) fallecieron el pasado jueves después de que la furgoneta de producción en que viajaban se estrellara cerca de Mulegé, México, en la península de Baja California Sur. Otros dos intérpretes y cuatro miembros del equipo resultaron heridos, pero se encuentran estables y no se teme por sus vidas.