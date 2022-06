Captan a Amber Heard en tienda de rebajas, ¿podría estar en quiebra?

En el video que fue grabado el jueves por la tarde, muestra a la intérprete acompañada por su hermana, Whitney Henriquez, quien testificó a su favor y que la ha estado acompañando últimamente.



De acuerdo con el sitio, Amber y Whitney buscaba en los percheros ropa, y en un momento se les escuchó hablar sobre pantalones de lino blanco. Sin embargo, como se puede ver, cuando notó que las cámaras estaban rodando, Amber se apresuró para salir del lugar.

TMZ no sabe si finalmente Amber Heard y su hermana pudieron comprar las prendas que habían seleccionado, pero aseguran que económicamente la estrella de cine no la está pasando nada bien.

Amber Heard (Stuart C. Wilson/Getty Images)

Después del veredicto, la actriz le debe pagar a su ex 10,5 millones de dólares, pero de acuerdo con rumores, no estaría en la capacidad de hacerlo y podrían alcanzar un acuerdo. De cualquier manera, es un momento precario en la vida de Amber, no solo por verse obligada a pagar el dinero que no tiene, sino que también corre el riesgo de perder mucho trabajo en el futuro.