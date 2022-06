Hermana de Shakira revela cómo se encuentra la cantante tras su separación

Se trata de Lucy Mebarak, la hermana de la cantante, quien en las últimas horas aterrizó en Barcelona para visitar a su papá que tuvo un accidente hace unos días. La hermana de Shakira ha dado algunos detalles de cómo se encuentra la artista después de que se hiciera pública su separación del futbolista tras varios días de muchas especulaciones sobre una supuesta infidelidad de parte de él.

Shakira rompe el silencio y habla del ataque de ansiedad que supuestamente sufrió. (Getty Images)

La colombiana afirmó para la agencia Europa Press que todavía no ha podido reunirse con su hermana desde que se hiciera pública su ruptura. "No los he visto, no vivo en España yo. Soy la hermana, pero no sé nada todavía".

Lucy también reveló que la intérprete de ‘La Tortura’ no se encuentra en España ya que ha preferido tomar distancias en medio de toda esta vorágine que ya ocupa los principales titulares de la prensa internacional. “Está recuperándose, está fuera del país con sus hijos. Yo creo que sí volverá pronto a España”, explicó.