¡En qué momento creció tanto! Kourtney Kardashian reaparece con su hijo Mason

"Mason dice: '¿Puedes dejarme en el estudio de Travis más tarde?’ Me preguntó. … Él estaba como, 'Es tan genial'. Y le estaba diciendo a North, como, tienen estas bicicletas y es, como, muy divertido. Y su tono cambió totalmente desde el compromiso".

Así celebró Scott a Mason por terminar el año escolar. (Instagram/Scott Disick)

Kardashian no interrumpió a los niños y Mason siguió con la charla: "Lo escuché decirle a North; 'Sabes, tener un padrastro no es tan malo", continuó Kim. "Le explicó: 'Sabes, no son estas personas malvadas como las que ves en las películas. Simplemente no es así'. La forma en que le hablaba me dio la sensación de que todo iba a salir bien, todo iba a estar bien".