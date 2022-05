Lily Collins regresa a París y sabemos lo que eso significa

Así que con este discreto pero claro anuncio, Lily Collins confirma que la cuenta regresiva está llegando a su final y volverá a ponerse en los zapatos y alucinantes outfits que han contribuido a que Emily in Paris sea un éxito internacional.

Sobra decir que, detrás del diseño y selección de atuendos de la serie se encuentra la legendaria diseñadora de vestuario Patricia Field, quien es la responsable de crear los ahora emblemáticos looks de Carrie Bradshaw y compañía en Sex and the City y en And just like that.