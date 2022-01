La 'travesura' que Lily Collins le hizo a Lady Di

La historia detrás de la imagen la reveló Lily durante el show. "Me dijeron que esto fue lo que sucedió. Ahí estamos mi mamá, mi papá y yo en un evento de The Prince's Trust, y yo le estoy dando a Diana unas flores. Pero en el momento que quiso tomarlas, yo se las quité", confesó, a lo que Corden respondió, "Bien…".

"Como podrás imaginarte, fue como si le hubieran sacado todo el aire a la habitación", contó entre risas. "Pero bueno, estaba usando un vestido muy lindo así que, ¿quién iba a castigarme?", agregó Collins.

La pequeña travesura a Diana no fue la única que le hizo a un royal. "También me dijeron que un día estaba jugando con el príncipe Carlos y me dispuse a aventarle un teléfono de juguete en la cara".

"¿Le aventaste un juguete en la cara al príncipe Carlos?", insistió el conductor. "¿Cuántos años tenías?", le preguntó; "Alrededor de esa edad", respondió ella. "Unos dos años. Mi papá hacía muchas cosas con The Prince's Trust".