Así rompió Hilary Duff la burbuja en la que vivió al ser una estrella infantil

"Alrededor de los 18 años lo dejé todo. Acababa de terminar una gira. Estaba en Europa y después del último concierto, dije: 'Basta'", señaló Hilary Duff, quien ha destacado como actriz y cantante desde pequeña, en una reciente entrevista.

En la conversación que tuvo con la revista Grazia, Hilary aclaró por qué se sintió así en ese momento de su vida.

"No sabía cocinar ni poner en marcha la lavadora. Ni siquiera sabía lo que me gustaba y lo que no. No planificaba mi día y nunca estaba sola", explicó la estrella a la publicación sobre el estado de su vida durante sus años de adolescencia.