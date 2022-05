Kevin Spacey será un asesino serial en su primera película en cinco años

En el marco del Festival de Cannes se estrenó el trailer de su nueva película, Peter Five Eight, en la que da vida a un asesino en serie y que irónicamente se está promocionando bajo el eslogan: "El culpable siempre paga el precio". También ha rodado un drama histórico titulado 1242 – Gateway To The West, que está buscando distribuidora.

Kevin Spacey (Anthony Harvey/Getty Images)

Queda por ver si estos proyectos marcan o no su regreso a la meca del cine que le dio la espalda cuando el también actor Anthony Rapp aseguró en 2017 que Spacey lo había invitado a una fiesta en su domicilio cuando tenía 14 años, en la que intentó forzarlo supuestamente a mantener relaciones sexuales aprovechando que el menor de edad se encontraba ebrio.

Aunque los abogados del intérprete siempre han sostenido que Rapp no fue invitado a la celebración y que ni siquiera mantenía una relación estrecha con Kevin Spacey, ese testimonio abrió una puerta aparentemente cerrada hasta entonces.