Los mejores y polémicos momentos de 'The Ellen DeGeneres Show'

Además, Ellen DeGeneres anunció que el último programa se transmitirá el próximo 26 de mayo. "Hoy grabamos el episodio final de The Ellen Show que se transmitirá el 26 de mayo. Cuando comenzamos este show, en 2003, el iPhone no existía. Las redes sociales no existían. El matrimonio homosexual no era legal. Vimos cómo cambiaba el mundo, a veces para mejor, a veces no. Pero pase lo que pase, mi objetivo siempre fue que el programa fuera un lugar donde todos pudiéramos reunirnos y reír durante una hora. Ser invitado a sus vidas ha sido el mayor privilegio de mi vida y me ha brindado una alegría increíble. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias", posteó.

Si bien ha habido muchas acusaciones sobre la conducta fuera del aire de DeGeneres, también ha habido muchos momentos impactantes y aquí te presentamos una lista de los mejores momentos en la historia del programa.

Durante su participación en el show Meghan Markle habló de un lado más íntimo de su familia, presentó fotos inéditas de sus hijos y hasta se prestó para hacer una broma al público. La ex actriz le contó a Ellen que ella y el príncipe Harry quisieron mantener sus primeras citas muy low profile, por lo que los dos, en compañía de la princesa Eugenie y su ahora esposo, Jack, fueron a una fiesta de Halloween disfrazados y nadie se enteró que eran ellos.

Meghan Markle en el show de Ellen Degeneres. (YouTube/TheEllenShow)

Jennifer López estuvo en el programa para hablar sobre el impacto que generó cuando se reveló que se dio una segunda oportunidad con Ben Affleck. Durante su plática, la cantante indicó lo hermoso de su relación e indicó que ella fue la primera sorprendida con su regreso con Ben. “No creo que haya alguien más sorprendido con esto que nosotros mismos. No, jamás me imaginé que esto podría volver a pasar. Creo que es hermoso", declaró.