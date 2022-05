María José hace íntimas confesiones sobre romance con integrante de Kabah

“Con el Apio anduve como un mes... Estábamos chavitos los dos, estábamos en una edad de mucha sexualidad, teníamos entre los 17 y 21 años, la plena edad en la que quieres darte de besos, darte de arrimones, irte de peda y tienes a tus hermanos ahí y de repente un día tu hermano”, recordó la intérprete.



La cantante le contó al conductor que en ese entonces todos los integrantes del grupo estaban en momentos de exploración, y que su compañero le pidió que su primera vez fuera con ella.

“Era muy curioso, de verdad. Creo que estábamos todos en un momento de exploración y así como de ‘y ahí qué, y acá qué’, que me parece maravilloso... -Yo ya había tenido novios antes-, pero con esos novios no había esas preguntas. De hecho fue así, fue de ‘oye, fíjate que he estado pensando de que quiero que mi primera vez sea contigo y entonces, yo dije ¡va, órale!”, recordó.