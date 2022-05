‘Estoy harto de los males necesarios’: Christian Nodal dice adiós a sus vicios

“Se que muchos de mi público no fuman pero el mensaje no es el cigarro. Es que podemos mandar a la mierda todo lo que nos destruye y al mismo tiempo nos hace sentir bien. Les mando mucho amor y paz”, escribió el intérprete sonorense de 23 años, quien también aseguró que cuando no aguanta la tentación recurre a los cigarros electrónicos.

De acuerdo con lo publicado por el diario capitalino, Nodal afirmó en una conferencia de prensa que ofreció en Guatemala que estaba buscando mejorar sus hábitos, porque había descuidado varios aspectos de su salud, como sus horas de sueño.

“La verdad estoy cuidándome, estoy tratándome bien, porque justo como les había dicho, había durado varios días sin dormir, no me gusta eso”, señaló.