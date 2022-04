El diseño con el que Christian Nodal remplaza al tatuaje de los ojos de Belinda

"Yo con mi mamá tengo relación de madre e hijo, no tanto de las otras cosas (negocios), y yo a mi mami, a mí me cuenta lo que está pasando, pero literalmente yo me enteré con el video. Me hablaron en la madrugada y me dicen: 'Christian, su mamá se puso muy mala, toma un vuelo para acá, para Guadalajara', y ahí me enteré y fue al día siguiente que subió el video y mejoró", relató.

Christian Nodal tiene una relación muy cercana con Cristy Nodal. (Instagram/Cristy Nodal)

Al comentar que está por abrir un estudio de tatuajes, ya que este arte lo ha apasionado desde niño, Nodal reveló cómo cambió el tatuaje de los ojos de Belinda que se hizo en el pecho.

Christian Nodal decidió anunciar que terminó su relación con Belinda. (Agencia México)

"Me tatué, tenía unos ojos aquí, me los tapé con unas alas, e hice un diseño completo de pecho", explicó el intérprete. Finalmente, el artista manifestó su deseo de guardarse el motivo de su ruptura con Belinda, aunque dijo encontrarse perfectamente en el aspecto personal. "Estoy bien, pero no quiero compartir qué pasó".