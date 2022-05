Paulina Goto denuncia intento de secuestro por Uber, saltó para salvarse

"@Uber_Support por favor tomen cartas en el asunto. Estoy bien GAD pero estoy muy asustada. Chicxs cuídense mucho y háganse caso cuándo sientan que algo no está bien", escribió en su cuenta de Twitter.

Al revelar los datos del conductor, Paulina Goto, de 30 años, dijo: “Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida. Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y en seguida el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla”.

.🚨 @Uber_MEX @Uber_Support por favor tomen cartas en el asunto. Estoy bien GAD pero estoy muy asustada. Chicxs cuídense mucho y háganse caso cuándo sientan que algo no está bien. pic.twitter.com/bwBVhTdmK4 — Paulina Goto (@soypaulinagoto) May 14, 2022

Relató que le pidió que la “bajarla de nuevo y quitara el seguro”, pero su respuesta fue no. “Le pedí que parara el coche, que me quería bajar y me dijo que no, y ‘que no me iba a pasar nada’. Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba”.

Tras su denuncia pública, la aplicación se puso en contacto con la protagonista de la telenovela Vencer el desamor al solicitarle que por mensaje directo les envié toda la información del chofer a fin de determinar responsabilidades.