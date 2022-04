El emotivo video que Paulina Goto le dedicó a su novio por tres años de relación

“Te amo con todo mi corazón”, escribió el enamorado al pie de su video en el que destacó que “así se ven 1096 días en menos de 30 segundos”.

Paulina Goto y Rodrigo Saval ya cumplieron tres años de relación. (Instagram/paulinagoto)

En una entrevista que Paulina Goto concedió hace unos días para el programa de televisión Hoy, habló acerca del interés que tiene por casarse. “Cuando era mucho más chica, era algo que me ilusionaba mucho, la boda y todo eso. Hay muchas más cosas como más interesantes que me ilusionan, que me apasionan”.

Aunque por ahora no está entre sus planes, resaltó: “Si llega, qué padre y me encantaría tener familia, por ejemplo, y me veo en un futuro. Pero no sé si así como la gran boda tradicional”.