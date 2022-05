Christopher Uckermann anuncia su retiro del espectáculo

El artista destacó que seguirá ligado a la música y otros proyectos artísticos, pero no con fines comerciales, sino con una perspectiva más espiritual.

"Ya no soy el protagonista, ahora somos un equipo, ahora somos la integridad integrada al otro y crecer juntos. A mí me encanta celebrar con mi equipo, es una de las cosas que más disfruto en todos mis proyectos de solista. Cuando termino un concierto, que todo lo mío es una pequeña escala comparado con todo lo que era RBD, pero es algo que me llena completamente, aplaudirle al equipo, estar de líder y guiarlos y que me enseñen, son las cosas que más valoro en este planeta tierra".

Finalmente, el cantante advirtió que "la fama jamás te va a llenar, esa búsqueda está bien experimentada, es válida, pero jamás te va a llenar".

Christopher Uckermann comenzó su carrera desde muy pequeño como modelo. A la edad de 11 años fue destacado con el premio El Águila Dorada, por haber realizado más de 160 comerciales. También incursionó como actor infantil en las telenovelas Amigos por siempre y El diario de Daniela, sin embargo, su momento de mayor éxito y proyección mundial se dio con su participación en Rebelde, del productor mexicano Pedro Damián, con la que incluso formó la agrupación RBD y fue de gira por varios países de Latinoamérica y Europa.