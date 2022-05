‘El reino’ y ‘El buen patrón’ triunfan en los Premios Platino

La intérprete madrileña, feliz de recoger el galardón en su ciudad natal, recordó que ha trabajado en muchos países de Iberoamérica y dijo que con este premio le dan ganas de volver a estos lugares.

“Habéis hecho que me acuerde de todas las escenas que he vivido allí. He pasado sustos también, muchos, pero doy gracias a mi ángel de la guarda porque ser actriz me ha ayudado muchísimo, incluso a no volverme loca", dijo la estrella española en su discurso.

La entrega se dio en todo momento bajo un tono relajado, con música, momentos de risas, de mensajes a favor de Ucrania, de las tribus de la Amazonía y de la Cultura, con un auditorio en el que casi nadie usó cubrebocas.